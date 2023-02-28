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Марфа Карпова

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1778

Дата смерти

13.12.1797

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: ?

Мать: ?

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
13.12.1797
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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