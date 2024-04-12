Губарева Параскева Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти28.12.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евфросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Губарев Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Губарев Григорий Ефимович
Бракосочетание
До 1829
Рождение ребёнка
1830
Сын: Губарев Исаак Григорьевич
Отец ребёнка: Губарев Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Губарев Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Губарев Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Губарев Антон Григорьевич
Отец ребёнка: Губарев Григорий Ефимович
Смерть
28.12.1881
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно