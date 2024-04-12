Губарева Параскева Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарева Параскева Прокофьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1804

Дата смерти

28.12.1881

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евфросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Губарев Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Губарев Григорий Ефимович

Бракосочетание
До 1829

Муж: Губарев Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Губарев Исаак Григорьевич

Отец ребёнка: Губарев Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Губарев Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Губарев Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Губарев Антон Григорьевич

Отец ребёнка: Губарев Григорий Ефимович

Смерть
28.12.1881
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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