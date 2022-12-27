Ипатова (Туркестанова) Ирина Александровна
женский, родилась 03.05.1939
ОтецТуркестанов Александр Иванович16.08.1900 г.р.
МатьТуркестанова (Бакшеева) Анна Алексеевна1904 г.р.
Супруги
Ипатов ВладимирНеизвестно г.р.
Дети
Ипатова Виктория Владимировна1964 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ипатов Владимир
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Ипатова Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Ипатов Владимир