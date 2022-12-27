Ипатова (Туркестанова) Ирина Александровна 03.05.1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Ипатова (Туркестанова) Ирина Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 03.05.1939

Отец
Туркестанов Александр Иванович16.08.1900 г.р.
Мать
Туркестанова (Бакшеева) Анна Алексеевна1904 г.р.
Супруги
Ипатов ВладимирНеизвестно г.р.
Дети
Ипатова Виктория Владимировна1964 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1939

Отец: Туркестанов Александр Иванович

Мать: Туркестанова (Бакшеева) Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипатов Владимир

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Ипатова Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Ипатов Владимир

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