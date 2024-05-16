Жгировская Клавдия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова (Жгировский) Людмила
Отец ребёнка: Жгировский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жгировский Александр
Отец ребёнка: Жгировский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жгировский Александр
Смерть
Неизвестно