Вересова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вересова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Вересов Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вересова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Вересов Михаил Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1952
Дочь: Вересова Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Вересов Михаил Кузьмич
Смерть
Неизвестно