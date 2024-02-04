Вересова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВересова Вера

Вересова Вера

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вересова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Вересов Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вересова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Вересов Михаил Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вересов Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
Вычислено 1952

Дочь: Вересова Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Вересов Михаил Кузьмич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.