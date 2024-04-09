Анна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Потылицын) Параскева Никифорова
Отец ребёнка: Потылицын Никифор Петров
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Потылицын Никифор Петров
Рождение ребёнка
1786
Сын: Потылицын Филип Никифоров
Отец ребёнка: Потылицын Никифор Петров
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Потылицын) Агафья Никифорова
Отец ребёнка: Потылицын Никифор Петров
Смерть
Неизвестно