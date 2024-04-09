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Анна Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Никифор Петров

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Потылицын) Параскева Никифорова

Отец ребёнка: Потылицын Никифор Петров

Рождение ребёнка
1782

Сын: Потылицын Иван Никифоров

Отец ребёнка: Потылицын Никифор Петров

Рождение ребёнка
1786

Сын: Потылицын Филип Никифоров

Отец ребёнка: Потылицын Никифор Петров

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Потылицын) Агафья Никифорова

Отец ребёнка: Потылицын Никифор Петров

Смерть
Неизвестно

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