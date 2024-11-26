Баньолесси (Платонова) Ольга Николаевна 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Баньолесси (Платонова) Ольга Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1918

умерла 1990, Черкассы, Черкаська область

Супруги
Баньолесси Юрий Эммануилович1919 г.р.
Дети
Баньолесси Алексей ЮрьевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баньолесси Юрий Эммануилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баньолесси Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Баньолесси Юрий Эммануилович

Смерть
1990
Черкассы, Черкаська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.