Баньолесси (Платонова) Ольга Николаевна
женский, родилась 1918
умерла 1990, Черкассы, Черкаська область
Супруги
Баньолесси Юрий Эммануилович1919 г.р.
Дети
Баньолесси Алексей ЮрьевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баньолесси Алексей Юрьевич
Отец ребёнка: Баньолесси Юрий Эммануилович
Смерть
1990
Черкассы, Черкаська область