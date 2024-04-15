Головченко (Котенко) Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головченко (Котенко) Варвара Александровна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

02.12.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1869 ст.

Отец: Котенко Александр Иванович

Мать: Котенко Наталия Максимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JN-7?i=227&cc=3511744
Крещение
03.12.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
21.02.1888 ст.

Муж: Головченко Тимофей Демидович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-9?i=604&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
29.12.1888 ст.

Сын: Головченко Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Головченко Тимофей Демидович

Рудневка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-T?i=595&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Рудневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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