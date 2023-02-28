Стефан Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Моисеев

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Моисей ст

Мать: ?

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1839
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно
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