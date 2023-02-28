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Стефан Моисеев
Стефан Моисеев
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Место рождения
Галиски
, Дубровская волость, Поречский уезд
Дата рождения
1820
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Моисей ст
1789 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец:
Моисей ст
Мать:
?
Галиски
, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1839
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно
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