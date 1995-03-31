Дворнин (Вильнюс) Сергей Павлович
Место рожденияRusija
Дата рождения24.09.1918
Дата смерти31.03.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1918
Отец: Дворнин Павел Артемиев
Мать: Пелагея Никитична
Rusija
Рождение ребёнка
20.08.1940
Сын: Дворнин Владимир
Мать ребёнка: Дворнина Анна Ильинична
Рождение ребёнка
24.09.1944
Сын: Дворнин Юрий
Мать ребёнка: Дворнина Анна Ильинична
Ryga
Рождение ребёнка
18.09.1952
Сын: Дворнин Виктор
Мать ребёнка: Дворнина Анна Ильинична
Lietuva
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дворнина Анна Ильинична
Смерть
31.03.1995