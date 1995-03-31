Дворнин (Вильнюс) Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворнин (Вильнюс) Сергей Павлович

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Место рождения

Rusija

Дата рождения

24.09.1918

Дата смерти

31.03.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1918

Отец: Дворнин Павел Артемиев

Мать: Пелагея Никитична

Rusija
Рождение ребёнка
20.08.1940

Сын: Дворнин Владимир

Мать ребёнка: Дворнина Анна Ильинична

Рождение ребёнка
24.09.1944

Сын: Дворнин Юрий

Мать ребёнка: Дворнина Анна Ильинична

Ryga
Рождение ребёнка
18.09.1952

Сын: Дворнин Виктор

Мать ребёнка: Дворнина Анна Ильинична

Lietuva
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дворнина Анна Ильинична

Смерть
31.03.1995
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