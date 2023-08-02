Рымашевская (Пасечник) Феофания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рымашевская (Пасечник) Феофания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рымашевский Виталий

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Преображенское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
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