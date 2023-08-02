Рымашевская (Пасечник) Феофания
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рымашевский Виталий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Преображенское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)