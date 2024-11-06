Найда Вячеслав Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Найда Вячеслав Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Найда Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: Найда Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Найда Алексей Вячеславович

Мать ребёнка: Найда Татьяна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найда Татьяна Константиновна

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