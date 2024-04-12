Ткаченко Евдокия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Евдокия Кондратьевна

Место рождения

Платоновка

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1885

Сын: Ткаченко Георгий Кириллович

Отец ребёнка: Ткаченко Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
?.01.1892

Сын: Ткаченко Кирилл Кириллович

Отец ребёнка: Ткаченко Кирилл Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Кирилл Михайлович

Смерть
Неизвестно
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