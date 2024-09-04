Вуколов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.2011
Дочь: (Вуколова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Вуколова (Рукавишникова) Екатерина Евгеньевна
Рождение ребёнка
20.12.2014
Мать ребёнка: Вуколова (Рукавишникова) Екатерина Евгеньевна