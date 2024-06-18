Параскева Несторова 21.07.1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Параскева Несторова

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.07.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1800

Отец: Нестор Галактионов

Мать: Устина Семёнова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1800 21.07.1800 Деревни Лукина у крестьянина Нестера Галактионова жена Устина Семенова родила дочь Параскеву которая крещена того же числа Восприемницей была деревни Возгрева крестьянская жена Ксен... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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