Параскева Несторова
Место рождения
Дата рождения21.07.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1800
Отец: Нестор Галактионов
Мать: Устина Семёнова
МК-1800 21.07.1800 Деревни Лукина у крестьянина Нестера Галактионова жена Устина Семенова родила дочь Параскеву которая крещена того же числа Восприемницей была деревни Возгрева крестьянская жена Ксен... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно