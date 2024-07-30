Василенко (Полоз) Агафья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко (Полоз) Агафья Емельяновна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.06.1881 ст.

Сын: Василенко Елисей Евсеевич

Отец ребёнка: Василенко Евсевий Никитич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1883 ст.

Дочь: Малукало (Василенко) Ксения Евсеевна

Отец ребёнка: Василенко Евсевий Никитич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Василенко Иван Евсеевич

Отец ребёнка: Василенко Евсевий Никитич

Смерть
Неизвестно

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