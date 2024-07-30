Василенко (Полоз) Агафья Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1881 ст.
Сын: Василенко Елисей Евсеевич
Отец ребёнка: Василенко Евсевий Никитич
Рождение ребёнка
26.01.1883 ст.
Дочь: Малукало (Василенко) Ксения Евсеевна
Отец ребёнка: Василенко Евсевий Никитич
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Василенко Евсевий Никитич
Смерть
Неизвестно