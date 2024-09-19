Василенко Евсевий Никитич
Место рожденияПокровское
Дата рождения1849
Дата смертиПосле 1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Восприемник
08.10.1875 ст.
Яков Спиридонович Голод
Рождение ребёнка
14.06.1881 ст.
Сын: Василенко Елисей Евсеевич
Мать ребёнка: Василенко (Полоз) Агафья Емельяновна
Рождение ребёнка
26.01.1883 ст.
Дочь: Малукало (Василенко) Ксения Евсеевна
Мать ребёнка: Василенко (Полоз) Агафья Емельяновна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Василенко (Полоз) Агафья Емельяновна
Смерть
После 1886