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Василенко Евсевий Никитич

Место рождения

Покровское

Дата рождения

1849

Дата смерти

После 1886

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Василенко Никита Георгиевич

Мать: Василенко Сигклитикия Ивановна

Восприемник
08.10.1875 ст.
Покровское, Чернігівська область
Яков Спиридонович Голод
Рождение ребёнка
14.06.1881 ст.

Сын: Василенко Елисей Евсеевич

Мать ребёнка: Василенко (Полоз) Агафья Емельяновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1883 ст.

Дочь: Малукало (Василенко) Ксения Евсеевна

Мать ребёнка: Василенко (Полоз) Агафья Емельяновна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Василенко Иван Евсеевич

Мать ребёнка: Василенко (Полоз) Агафья Емельяновна

Смерть
После 1886

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