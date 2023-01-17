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Жиренкин Петр Меркулов

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Место рождения

Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

30.05.1794 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Жиренкин Меркул Моисеев

Мать: не указана

Коптево, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Жиренкин Артем Петров

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Жиренкин Афанасий Петров

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
30.05.1794 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Жиренкин Яков Петров

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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