Жиренкин Петр Меркулов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти30.05.1794 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Жиренкин Меркул Моисеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: не указана
Смерть
30.05.1794 ст.
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Жиренкин Яков Петров
Мать ребёнка: не указана