Подкопаева Варвара Филипповна 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Подкопаева Варвара Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Подкопаев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Подкопаев Сергей Михайлович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Подкопаева Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Подкопаев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Подкопаева Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Подкопаев Сергей Михайлович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Косолапова (Подкопаева) Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Подкопаев Сергей Михайлович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Подкопаева Анисья Сергеевна

Отец ребёнка: Подкопаев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Подкопаев Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Подкопаев Сергей Михайлович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.07.1852 ст.

Сын: Подкопаев Варлаам Сергеевич

Отец ребёнка: Подкопаев Сергей Михайлович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Подкопаева Аксинья Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Подкопаева Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Подкопаев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
22.02.1855 ст.

Сын: Подкопаев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Подкопаев Сергей Михайлович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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