Подкопаева Варвара Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Подкопаев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Подкопаев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Подкопаева Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Подкопаев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Подкопаева Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Подкопаев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Косолапова (Подкопаева) Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Подкопаев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Подкопаева Анисья Сергеевна
Отец ребёнка: Подкопаев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1847 ст.
Отец ребёнка: Подкопаев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
?.07.1852 ст.
Сын: Подкопаев Варлаам Сергеевич
Отец ребёнка: Подкопаев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Подкопаева Аксинья Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Подкопаева Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Подкопаев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
22.02.1855 ст.
Отец ребёнка: Подкопаев Сергей Михайлович
Смерть
Неизвестно