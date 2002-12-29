Афонькин Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонькин Семен Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1936 г.р.
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1936

Дочь: Клавдия Семеновна

Мать ребёнка: Афонькина Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
10.09.1946

Сын: Афонькин Василий Семенович

Мать ребёнка: Афонькина Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонькина Евдокия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонькина Евдокия Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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