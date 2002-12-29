Афонькин Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1936
Дочь: Клавдия Семеновна
Мать ребёнка: Афонькина Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
10.09.1946
Сын: Афонькин Василий Семенович
Мать ребёнка: Афонькина Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афонькина Евдокия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно