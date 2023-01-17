Безман (Дарий) Василиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безман (Дарий) Василиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1963

Отец: не указан

Мать: Дарий Александра Харлампиевна

Бракосочетание
22.04.1984

Муж: Безман Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
22.04.1985

Сын: Безман Владимир Валерьевич

Отец ребёнка: Безман Валерий Николаевич

Молдавская ССР, Кагульского р-на село Манта
Рождение ребёнка
03.04.1989

Сын: Безман Валерий Валерьевич

Отец ребёнка: Безман Валерий Николаевич

Молдавская ССР, Кантимирский р-он, село Баймаклия
Развод
2017

Муж: Безман Валерий Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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