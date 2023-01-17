Безман (Дарий) Василиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1963
Отец: не указан
Бракосочетание
22.04.1984
Рождение ребёнка
22.04.1985
Сын: Безман Владимир Валерьевич
Отец ребёнка: Безман Валерий Николаевич
Молдавская ССР, Кагульского р-на село Манта
Рождение ребёнка
03.04.1989
Сын: Безман Валерий Валерьевич
Отец ребёнка: Безман Валерий Николаевич
Молдавская ССР, Кантимирский р-он, село Баймаклия
Развод
2017
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния