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Безман Валерий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1963

Отец: Безман Николай Георгиевич

Мать: Безман Парасковья Георгиевна

Бракосочетание
22.04.1984

Жена: Безман Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
22.04.1985

Сын: Безман Владимир Валерьевич

Мать ребёнка: Безман Василиса Васильевна

Молдавская ССР, Кагульского р-на село Манта
Рождение ребёнка
03.04.1989

Сын: Безман Валерий Валерьевич

Мать ребёнка: Безман Василиса Васильевна

Молдавская ССР, Кантимирский р-он, село Баймаклия
Рождение ребёнка
06.11.2011

Сын: Безман Кирилл Валерьевич

Мать ребёнка: Безман Марина

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Развод
2017

Жена: Безман Василиса Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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