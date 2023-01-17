Безман Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1963
Бракосочетание
22.04.1984
Рождение ребёнка
22.04.1985
Сын: Безман Владимир Валерьевич
Мать ребёнка: Безман Василиса Васильевна
Молдавская ССР, Кагульского р-на село Манта
Рождение ребёнка
03.04.1989
Сын: Безман Валерий Валерьевич
Мать ребёнка: Безман Василиса Васильевна
Молдавская ССР, Кантимирский р-он, село Баймаклия
Рождение ребёнка
06.11.2011
Мать ребёнка: Безман Марина
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Развод
2017
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния