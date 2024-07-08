Петр Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1863 ст.
Отец: Ульянов Андрей
Мать: Ефросинья Кузьмина
д. Меженино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Андреева
Сообщение о свадьбе (оглашение)
29.05.1894 ст.
Жена: Параскева Андреева
Ольховец, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно