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Петр Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1863 ст.

Отец: Ульянов Андрей

Мать: Ефросинья Кузьмина

д. Меженино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Андреева

Сообщение о свадьбе (оглашение)
29.05.1894 ст.

Жена: Параскева Андреева

Ольховец, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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