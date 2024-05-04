Толстая (Барятинская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Барятинская) Анна Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.12.1774

Дата смерти

12.04.1825

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1787

Муж: Толстой Николай Александрович

Рождение ребёнка
15.08.1789

Дочь: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Толстая Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович

Рождение ребёнка
21.09.1793

Сын: Толстой Александр Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.03.1803

Сын: Толстой Эммануил Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.04.1825

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