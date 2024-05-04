Толстая (Барятинская) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.12.1774
Дата смерти12.04.1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1787
Рождение ребёнка
15.08.1789
Дочь: Любомирская (Толстая) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Толстая Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович
Рождение ребёнка
21.09.1793
Сын: Толстой Александр Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович
Рождение ребёнка
20.03.1803
Сын: Толстой Эммануил Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович
Смерть
12.04.1825