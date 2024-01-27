Литвинов Климентий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Климентий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1940

Сын: Литвинов Анатолий

Мать ребёнка: Литвинова Евгения Александровна

с. Литвиново, Иркутская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова Евгения Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова Евгения Александровна

Смерть
?.01.1943
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