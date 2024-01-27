Литвинов Климентий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти?.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.1940
Сын: Литвинов Анатолий
Мать ребёнка: Литвинова Евгения Александровна
с. Литвиново, Иркутская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвинова Евгения Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвинова Евгения Александровна
Смерть
?.01.1943