Литвинова (Синькова) Евгения Александровна
Место рожденияИркутская обл.
Дата рождения1906
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.1940
Сын: Литвинов Анатолий
Отец ребёнка: Литвинов Климентий Васильевич
с. Литвиново, Иркутская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвинов Климентий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвинов Климентий Васильевич
Смерть
1972