Литвинова (Синькова) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Синькова) Евгения Александровна

Место рождения

Иркутская обл.

Дата рождения

1906

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутская обл.
Рождение ребёнка
28.05.1940

Сын: Литвинов Анатолий

Отец ребёнка: Литвинов Климентий Васильевич

с. Литвиново, Иркутская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Климентий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Климентий Васильевич

Смерть
1972
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