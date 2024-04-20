Наумова (Задорина) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти10.08.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.02.1888 ст.
Рождение ребёнка
19.02.1889 ст.
Дочь: Наумова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович
Рождение ребёнка
16.03.1890 ст.
Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович
Рождение ребёнка
14.10.1892 ст.
Дочь: Наумова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович
Рождение ребёнка
18.12.1894 ст.
Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович
Рождение ребёнка
28.10.1896 ст.
Дочь: Наумова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович
Рождение ребёнка
11.02.1900 ст.
Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович
Рождение ребёнка
09.08.1902 ст.
Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович
Рождение ребёнка
25.01.1904 ст.
Дочь: Наумова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович
Рождение ребёнка
31.08.1907 ст.
Дочь: Наумова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович
Рождение ребёнка
31.08.1907 ст.
Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович
Рождение ребёнка
07.01.1910 ст.
Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович
Смерть
10.08.1919