Наумова (Задорина) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Задорина) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

10.08.1919

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1888 ст.

Муж: Наумов Иван Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.02.1889 ст.

Дочь: Наумова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.03.1890 ст.

Сын: Наумов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.10.1892 ст.

Дочь: Наумова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.12.1894 ст.

Сын: Наумов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.10.1896 ст.

Дочь: Наумова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.02.1900 ст.

Сын: Наумов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.08.1902 ст.

Сын: Наумов Василий Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.01.1904 ст.

Дочь: Наумова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
31.08.1907 ст.

Дочь: Наумова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
31.08.1907 ст.

Сын: Наумов Семен Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.01.1910 ст.

Сын: Наумов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Наумов Иван Александрович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
10.08.1919
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