Каликин Николай Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1913
Дата смерти12.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1913
Крещение
06.08.1913
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Арсений Двинянинов, псаломщик Аркадий Вознесенский. Крёстный - житель села Верх-Чик, крестьянин Фёдор Васильевич Вихарев.
Смерть
12.02.1945
Мендзыжеч, Польша
Убит в бою. Похоронен на кладбище близ деревни Мендзижече.