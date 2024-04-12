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Каликин Николай Афанасьевич

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Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.08.1913

Дата смерти

12.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1913

Отец: Каликин Афанасий Федосеевич

Мать: Каликина Мария Платоновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
06.08.1913
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Арсений Двинянинов, псаломщик Аркадий Вознесенский. Крёстный - житель села Верх-Чик, крестьянин Фёдор Васильевич Вихарев.
Смерть
12.02.1945
Мендзыжеч, Польша
Убит в бою. Похоронен на кладбище близ деревни Мендзижече.
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