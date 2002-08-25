Руднев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуднев Александр Иванович

Руднев Александр Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Руднева Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руднева Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close