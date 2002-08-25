Руднев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Руднева Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руднева Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно