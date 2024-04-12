Долгашова Агрипина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгашова Агрипина Тимофеевна

Долгашова Агрипина Тимофеевна

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Гниломедова Феврония Самсоновна

Отец ребёнка: Долгашов Самсон Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.08.1854

Сын: Долгашов Андрей Самсонович

Отец ребёнка: Долгашов Самсон Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.10.1856

Сын: Долгашов Петр Самсонович

Отец ребёнка: Долгашов Самсон Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.03.1868

Дочь: Фонарева Евдокия Самсоновна

Отец ребёнка: Долгашов Самсон Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгашов Самсон Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close