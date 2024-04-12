Долгашова Агрипина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Гниломедова Феврония Самсоновна
Отец ребёнка: Долгашов Самсон Васильевич
Рождение ребёнка
20.08.1854
Сын: Долгашов Андрей Самсонович
Отец ребёнка: Долгашов Самсон Васильевич
Рождение ребёнка
08.10.1856
Отец ребёнка: Долгашов Самсон Васильевич
Рождение ребёнка
09.03.1868
Дочь: Фонарева Евдокия Самсоновна
Отец ребёнка: Долгашов Самсон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно