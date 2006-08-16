Скороходов Роман Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкороходов Роман Алексеевич

Скороходов Роман Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.2006

Отец: не указан

Мать: Подхамутникова Анна Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close