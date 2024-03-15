Пресняков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пресняков Николай Иванович
Мать ребёнка: Преснякова Серафима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преснякова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Преснякова Серафима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преснякова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Преснякова Серафима
Рождение ребёнка
07.01.1939
Мать ребёнка: Преснякова Серафима
Рождение ребёнка
07.01.1939
Мать ребёнка: Преснякова Серафима
Смерть
Неизвестно