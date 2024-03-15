Пресняков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПресняков Иван

Пресняков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пресняков Николай Иванович

Мать ребёнка: Преснякова Серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Преснякова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Преснякова Серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Преснякова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Преснякова Серафима

Рождение ребёнка
07.01.1939

Сын: Песняков Борис Иванович

Мать ребёнка: Преснякова Серафима

Рождение ребёнка
07.01.1939

Сын: Пресняков Борис Иванович

Мать ребёнка: Преснякова Серафима

Смерть
Неизвестно

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