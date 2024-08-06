Феодорова-Петрова (Егорова-Георгиева) Домна Андреевна
Место рождения
Дата рождения03.01.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1802 ст.
Бракосочетание
14.05.1822 ст.
Рождение ребёнка
05.10.1830 ст.
Рождение ребёнка
28.05.1833 ст.
Рождение ребёнка
23.10.1834 ст.
Сын: Еремеев-Якимов (Анисимов) Иаков (Яков) Дмитриевич
Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Анисимович
Рождение ребёнка
15.08.1836 ст.
Дочь: Еремеева-Якимова (Анисимова) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Анисимович
Рождение ребёнка
19.08.1839 ст.
Дочь: Еремеева-Якимова (Анисимова) Феодора Дмитриевна
Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Анисимович
Рождение ребёнка
14.02.1841 ст.
Смерть
Неизвестно