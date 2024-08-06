Феодорова-Петрова (Егорова-Георгиева) Домна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодорова-Петрова (Егорова-Георгиева) Домна Андреевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.01.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1772 г.р.

Мать

1772 г.р.

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1802 ст.

Отец: Петров (Федоров) Андрей Егорович-Георгиевич

Мать: Александрова Екатерина Прокофьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.05.1822 ст.

Муж: Якимов (Еремеев) Дмитрий Анисимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.10.1830 ст.

Сын: Еремеев-Якимов (Анисимов) Назарий Дмитриевич

Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Анисимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.05.1833 ст.

Сын: Еремеев-Якимов (Анисимов) Денис Дмитриевич

Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Анисимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1834 ст.

Сын: Еремеев-Якимов (Анисимов) Иаков (Яков) Дмитриевич

Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Анисимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1836 ст.

Дочь: Еремеева-Якимова (Анисимова) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Анисимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.1839 ст.

Дочь: Еремеева-Якимова (Анисимова) Феодора Дмитриевна

Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Анисимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1841 ст.

Сын: Еремеев-Якимов (Анисимов) Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Якимов (Еремеев) Дмитрий Анисимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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