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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1860

Отец: Wiebe Абрам

Мать: Мария

Смерть
Неизвестно
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