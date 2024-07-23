Гусев Михаил Иванович
Место рожденияКировск Мурманской области
Дата рождения13.04.1957
Дата смерти23.07.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Галина Михайловна
Рождение ребёнка
18.08.1984
Сын: Гусев Константин Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1989
Дочь: Гусева Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.07.2024