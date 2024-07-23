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Гусев Михаил Иванович

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Место рождения

Кировск Мурманской области

Дата рождения

13.04.1957

Дата смерти

23.07.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1957

Отец: Гусев Иван Константинович

Мать: Гусева (Геворкян) Альбертина Агасиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Галина Михайловна

Рождение ребёнка
18.08.1984

Сын: Гусев Константин Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1989

Дочь: Гусева Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.07.2024

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