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Крылов Анатолий Иванович

Место рождения

Московская Область, г. Шатура, д. Самойлиха

Дата рождения

21.03.1940

Дата смерти

30.09.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1940

Отец: Крылов Иван

Мать: не указана

Московская Область, г. Шатура, д. Самойлиха
Рождение ребёнка
25.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва Город, Город Москва, Улица Дубининская
Смерть
30.09.2015
Середниковское сельское кладбище ГО Шатура
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