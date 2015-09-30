Крылов Анатолий Иванович
Место рожденияМосковская Область, г. Шатура, д. Самойлиха
Дата рождения21.03.1940
Дата смерти30.09.2015
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1940
Отец: Крылов Иван
Московская Область, г. Шатура, д. Самойлиха
Рождение ребёнка
25.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Москва Город, Город Москва, Улица Дубининская
Смерть
30.09.2015
Середниковское сельское кладбище ГО Шатура