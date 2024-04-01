Веремская Ефимия Максимова (Иосифова?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1911
Сын: Веремский Алексей Порфирьев
Отец ребёнка: Веремский Порфирий Казак Р. Камышлова Григорьев
Рождение ребёнка
29.11.1911
Отец ребёнка: Веремский Порфирий Казак Р. Камышлова Григорьев
Смерть
Неизвестно