Веремская Ефимия Максимова (Иосифова?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веремская Ефимия Максимова (Иосифова?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веремский Порфирий Казак Р. Камышлова Григорьев

Рождение ребёнка
17.03.1911

Сын: Веремский Алексей Порфирьев

Отец ребёнка: Веремский Порфирий Казак Р. Камышлова Григорьев

Рождение ребёнка
29.11.1911

Сын: Веремский Иван Порфирьев

Отец ребёнка: Веремский Порфирий Казак Р. Камышлова Григорьев

Смерть
Неизвестно

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