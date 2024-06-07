Каминов Гаврил Петрович 1710 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каминов Гаврил Петрович

Место рождения

Зогзино, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Каминов Петр Степанович

Мать: Каминова Ульяна Ивановна

Зогзино, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каминова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Каминов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Каминова Елизавета Ивановна

Зогзино, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Каминов Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Каминова Елизавета Ивановна

Зогзино, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Каминова Ефимия Гавриловна

Мать ребёнка: Каминова Елизавета Ивановна

Зогзино, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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