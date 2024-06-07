Каминов Гаврил Петрович
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Каминов Петр Степанович
Мать: Каминова Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Каминова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Каминов Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Каминова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Каминова Ефимия Гавриловна
Мать ребёнка: Каминова Елизавета Ивановна
Смерть
Неизвестно