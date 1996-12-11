Резникова Анна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резникова Анна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1996

Отец: Резников Анатолий Александрович

Мать: Резникова Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
18.04.2016

Сын: Копылов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
01.01.2018

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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