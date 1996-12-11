Резникова Анна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1996
Рождение ребёнка
18.04.2016
Сын: Копылов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
01.01.2018
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности