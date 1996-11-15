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Матвиенко Николай Николаевич

Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

12.03.1912

Дата смерти

15.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвиенко (Ковтун) Александра Ефимовна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.05.1932

Дочь: Олейникова (Матвиенко) Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Матвиенко (Ковтун) Александра Ефимовна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Тарасова (Матвиенко) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Матвиенко (Ковтун) Александра Ефимовна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
15.11.1996
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

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