Матвиенко Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1912
Дата смерти15.11.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1932
Дочь: Олейникова (Матвиенко) Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Матвиенко (Ковтун) Александра Ефимовна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Тарасова (Матвиенко) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Матвиенко (Ковтун) Александра Ефимовна
Смерть
15.11.1996