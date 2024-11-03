Нагорная Параскева Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорная Параскева Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагорный Козьма Прохорович

Отец ребёнка: Нагорный Прохор Дементьевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагорный Прохор Дементьевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Нагорный Андрей Прохорович

Отец ребёнка: Нагорный Прохор Дементьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Нагорный Павел Прохорович

Отец ребёнка: Нагорный Прохор Дементьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1876 ст.

Сын: Нагорный Елисей Прохорович

Отец ребёнка: Нагорный Прохор Дементьевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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