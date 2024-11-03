Нагорная Параскева Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нагорный Козьма Прохорович
Отец ребёнка: Нагорный Прохор Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Нагорный Андрей Прохорович
Отец ребёнка: Нагорный Прохор Дементьевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Нагорный Павел Прохорович
Отец ребёнка: Нагорный Прохор Дементьевич
Рождение ребёнка
16.06.1876 ст.
Сын: Нагорный Елисей Прохорович
Отец ребёнка: Нагорный Прохор Дементьевич
Смерть
После 1858