Синабдеева (Орлова) Ксения Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синабдеева (Орлова) Ксения Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Орлов Кондратий Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синабдеев Семен Фадеевич

Рождение ребёнка
21.07.1831 ст.

Сын: Синабдеев Трофим Семенович

Отец ребёнка: Синабдеев Семен Фадеевич

Старое Погорелово, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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