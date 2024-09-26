Синабдеева (Орлова) Ксения Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Орлов Кондратий Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1831 ст.
Сын: Синабдеев Трофим Семенович
Отец ребёнка: Синабдеев Семен Фадеевич
Старое Погорелово, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно