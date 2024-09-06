Швырева (--) Наталья Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Швырева Агрипина Семеновна
Отец ребёнка: Швырев Семён Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1904
Отец ребёнка: Швырев Семён Иванович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
05.07.1907
Дочь: Швырева Елена Семеновна
Отец ребёнка: Швырев Семён Иванович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
17.12.1908
Дочь: Швырева Анисия Семеновна
Отец ребёнка: Швырев Семён Иванович
спирино
Смерть
Неизвестно