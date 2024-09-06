Швырева (--) Наталья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швырева (--) Наталья Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швырев Семён Иванович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Швырева Агрипина Семеновна

Отец ребёнка: Швырев Семён Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.04.1904

Сын: Швырев Николай Семенович

Отец ребёнка: Швырев Семён Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
05.07.1907

Дочь: Швырева Елена Семеновна

Отец ребёнка: Швырев Семён Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
17.12.1908

Дочь: Швырева Анисия Семеновна

Отец ребёнка: Швырев Семён Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно

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