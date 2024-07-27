Ершов Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рождения15.06.1916 ст.
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1916 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Георгий Сергеев Ершов и законная жена его Евдокия Петрова,оба православные
Упоминание
Неизвестно
Сайт "Память народа" ЕРШОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1916 Место рождения: сНератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место при... Показать все
Крещение
19.06.1916 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Василий Арсеньев Щекотуров и той же деревни крестьянская девица Мария Сергеева Ершова
Пропал без вести (военное)
?.05.1942
Сайт "Память народа" Ершов Иван Егорович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1916 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская ... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.05.1942
Сайт "Память народа" Ершов Иван Егорович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1916 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская ... Показать все
Смерть
?.05.1942
пропал без вести