Никитин Иван Петров 1781 — найти родственников по фамилии на Familio

Никитин Иван Петров

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1781

умер 1813

Отец
Никитин Петр Васильев1751 г.р.
Мать
Никитина (Варавина) Феодосия Яковлева1752 г.р.
Дети
Никитин Сергей Иванов1797 г.р.
Никитин Михаил Иванов1802 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Никитин Петр Васильев

Мать: Никитина (Варавина) Феодосия Яковлева

Рождение ребёнка
1797

Сын: Никитин Сергей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Никитин Михаил Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Никитин Тит Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1813

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