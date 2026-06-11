Никитин Иван Петров
мужской, родился 1781
умер 1813
ОтецНикитин Петр Васильев1751 г.р.
МатьНикитина (Варавина) Феодосия Яковлева1752 г.р.
Дети
Никитин Сергей Иванов1797 г.р.
Никитин Михаил Иванов1802 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Никитин Тит Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1813