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Терентев Василий Яковлев

Место рождения

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 269
Бракосочетание
19.05.1902 ст.

Жена: Терентьева Мария Андреева

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 269 Поручители: По жениху д. Саи Яков Васильев Михайлов д. Ермолино Сергей Михайлов Терентев По невесте д. Пессянки Григорий Косимн ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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