Терентев Василий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
1883 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 269
Бракосочетание
19.05.1902 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 269 Поручители: По жениху д. Саи Яков Васильев Михайлов д. Ермолино Сергей Михайлов Терентев По невесте д. Пессянки Григорий Косимн ... Показать все
Смерть
Неизвестно