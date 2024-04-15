Терентьева (Асанова) Мария Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерентьева (Асанова) Мария Андреева

Терентьева (Асанова) Мария Андреева

Место рождения

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: Асанов Андрей Космин

Мать: Асанова Параскева Пахомова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 269
Бракосочетание
19.05.1902 ст.

Муж: Терентев Василий Яковлев

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 269 Поручители: По жениху д. Саи Яков Васильев Михайлов д. Ермолино Сергей Михайлов Терентев По невесте д. Пессянки Григорий Косимн ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close