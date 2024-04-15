Терентьева (Асанова) Мария Андреева
Место рождения
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Отец: Асанов Андрей Космин
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 269
Бракосочетание
19.05.1902 ст.
Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 269 Поручители: По жениху д. Саи Яков Васильев Михайлов д. Ермолино Сергей Михайлов Терентев По невесте д. Пессянки Григорий Косимн ... Показать все
Смерть
Неизвестно