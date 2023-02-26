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Бунаков Пётр Данилов
Бунаков Пётр Данилов
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Место рождения
с.Матюково
Дата рождения
Около 1862
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Бунаков Данила
Около 1842 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец:
Бунаков Данила
Мать:
?
с.Матюково
Смерть
Неизвестно
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