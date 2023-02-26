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Бунаков Пётр Данилов

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Место рождения

с.Матюково

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Бунаков Данила

Мать: ?

с.Матюково
Смерть
Неизвестно
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