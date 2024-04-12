Холодинин Емелка Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодинин Емелка Козьмин

Место рождения

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холодинин Куземка

Мать: Жена Куземки Неизв

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1675

Сын: Холодинин Исачко Емелин

Мать ребёнка: Жена Емелки Неизв

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1682

Сын: Холодинин Николайка Емелин

Мать ребёнка: Жена Емелки Неизв

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1684

Сын: Холодинин Стенка Емелин

Мать ребёнка: Жена Емелки Неизв

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Емелки Неизв

Смерть
Неизвестно
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