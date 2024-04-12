Холодинин Емелка Козьмин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Холодинин Куземка
Мать: Жена Куземки Неизв
Рождение ребёнка
1675
Мать ребёнка: Жена Емелки Неизв
Рождение ребёнка
1682
Сын: Холодинин Николайка Емелин
Мать ребёнка: Жена Емелки Неизв
Рождение ребёнка
1684
Мать ребёнка: Жена Емелки Неизв
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена Емелки Неизв
Смерть
Неизвестно