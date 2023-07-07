Жена Емелки Неизв
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1675
Отец ребёнка: Холодинин Емелка Козьмин
Рождение ребёнка
1682
Сын: Холодинин Николайка Емелин
Отец ребёнка: Холодинин Емелка Козьмин
Рождение ребёнка
1684
Отец ребёнка: Холодинин Емелка Козьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно